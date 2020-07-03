В пятницу, 3 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты радикала Сергея Стерненко, который подозревается в убийстве человека, на меру пресечения.

В итоге предыдущее решение оставили без изменений. Стерненко остается под домашним арестом.

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

А уже 26 июня СБУ завершила досудебное расследование дела Стерненко.

Также "Страна" сообщала, что 15 июня суд избрал меру пресечения Стерненко в виде домашнего ареста по адресу прописки в Одессе, но на следующий день сменил его на киевский.