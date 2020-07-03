В Польше около города Богуславице, где 2 июля произошло ДТП, пострадали 31 человек, 4 - находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Интерфакс-Украина".

"По официальным данным польской полиции в ДТП пострадал 31 человек (4 человека - тяжелое состояние, 1 - среднее, 26 - легкие повреждения). Официальная информация польской стороны об инфицировании пассажиров СOVID-19 на данный момент отсутствует", - сказал он.

Как рассказал Погорельцев, перевозчиком предоставлен автобус на замену поврежденного в ДТП. Пассажиры на ночь были обеспечены жильем.

"Всю ночь на месте происшествия находился консул Генерального консульства Украины в Кракове который посещал людей в больницах в Ченстохове. Тяжелотравмированной, которая находится в Ополе опекалась на месте Почетный консул в Ополе. Дело находится на контроле ГКУ в Кракове и консульского отдела посольства Украины в Республике Польша", - отметил он.

Напомним, в четверг, 2 июля, возле польского города Богуслувице Силезского воеводства пассажирский автобум столкнулся с грузовиком. Ранее в МИД Украины заявили, что в результате пострадали 16 украинцев.

Ранее сообщалось, что в Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли, около 30 - пострадали.