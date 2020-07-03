Старший сын погибшего в ДТП, совершенном пьяным актером Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова согласился принять денежную компенсацию от виновника аварии. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью kp.ru.

"Вроде бы старший сын готов получить деньги. Посмотрим", - сдержанно сказал адвокат.

Отметим, что старший сын погибшего (от первого брака), Виталий Захаров, признан потерпевшим.

В свою очередь эту информацию прокомментировал адвокат семьи погибшего Сергея Захарова, пишет "Спорт Экспресс".

"Мои доверители, а именно вдова Сергея Захарова, их сын Валерий, а также брат покойного, как и изначально заявляли, не хотят никаких досудебных компенсаций. Решение старшего сына Виталия, если таковое действительно есть, позицию вышеперечисленных лиц не меняет", - cообщил адвокат Александр Добровинский.

Добровинский добавил, что гражданские иски от потерпевших уже готовы и суд обязательно состоится.

Напомним, ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот матери погибшего Марии Захаровой процессуального статуса не присвоили.

Отметим, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль своего джипа и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Также мы писали, что Ефремов перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери. По словам Пашаева, его подзащитный находится в подавленном состоянии, очень переживает из-за смертельного ДТП.