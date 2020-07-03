Сегодня, 3 июля, глава НБУ Яков Смолий прийдет в Раду и выступит перед нардепами с докладом о своей отставке. Парламент готов заслушать его на своем внеочередном заседании по кадровым вопросам, которое ориентировочно назначено на время после 15:00.

Об этом заявили в пресс-службе регулятора, как передает Интерфакс-Украина.

"Доклад главы НБУ об отставке в Верховной Раде состоится сегодня ориентировочно после 15:00. Более точной информации, к сожалению, пока не имеем", - заявили в пресс-службе.

Напомним, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

"Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Президент Владимир Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.