В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, в Украине ожидается солнечная погода, а в северных и западных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха составит +30...+ 35 градусов, на юге, на востоке и в центре местами +36...+39 градусов. Немного свежее будет в западных регионах страны - +25...+29 градусов, там же ожидаются и дожди на выходных.

Синоптик добавила, что в субботу, 4 июля, на севере Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Осадки ожидаются также в Винницкой области, а еще в Прикарпатье, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В воскресенье, по прогнозу Диденко, на юге и востоке Украины будет преобладать сухая солнечная погода с "сильной жарой". 5 июля местами возможны дожди в северных, центральных областях, локально на Прикарпатье и в Волынской области.

Синоптик отметила, что в Киеве 4 июля ожидается дождь с грозой, а на следующий день в столице жара ослабеет до +28...+29 градусов.

Напомним, сегодня в Украине ожидается жаркая и сухая погода в большинстве областей страны. Днем температура перевалит за +30 градусов.

Также мы писали, что юг Украины ждут три дня 42-градусной жары.