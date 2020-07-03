Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о создании медицинского совета при Минздраве, который нужен, для быстрого и эффективного внедрения реформ системы здравоохранения в Украине.

Об этом он сообщил во время брифинга в пятницу, 3 июля.

"Был создан медицинский совет при Министерстве здравоохранения. Он была создан из одних из лучших ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов по кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. В состав вошли и главные врачи разных больниц разного уровня", - рассказал Степанов.

Как сообщает "Украинская правда", кроме Степанова, в Раду входят такие люди, как:

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

Ранее она была советницей экс-главы Минздрава Зоряны Скалецой. Известна тем, что задекларировала гонорар от фармкомпании, чей препарат хотела включить в закупке.

Также Голубовская – внештатный главный специалист Минздрава при Раисе Богатыревой. Человек из группы влияния Петра Багрия. Она руководила направлением "инфекционные болезни". Продвигала пегилированные интерфероны для лечения гепатита С, единственным поставщиком этих препаратов был монополист Петр Багрий.

Семен Глузман, врач-психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины. Он является активным критиком медреформы, в частности, в системе психиатрии.

Борис Тодуров, генеральный директор государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор.

У него с командой Минздрава при бывшем министре Ульяне Супрун был конфликт. Также есть вопросы к Тодурову относительно его руководства Институтом сердца.

В совет также входят:

Александр Волосовец , заведующий кафедрой педиатрии № 2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор;

, заведующий кафедрой педиатрии № 2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор; Сергей Дубров , профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца;

, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца; Юрий Думанский , доктор медицинских наук, член корреспондент Академии медицинских наук Украины, председатель Всеукраинской Ассоциации онкологов Украины;

, доктор медицинских наук, член корреспондент Академии медицинских наук Украины, председатель Всеукраинской Ассоциации онкологов Украины; Николай Колесник , директор Государственного учреждения "Институт нефрологии Национальной академии медицинских наук Украины", член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор;

, директор Государственного учреждения "Институт нефрологии Национальной академии медицинских наук Украины", член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор; Евгений Мешко , директор коммунального некоммерческого предприятия " Мукачевская центральная районная больница";

, директор коммунального некоммерческого предприятия " Мукачевская центральная районная больница"; Наталья Пасечникова , директор Государственного учреждения "Институт глазных болезней и тканевой терапии им.в. п. Филатова 2 НАМН Украины", член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины;

, директор Государственного учреждения "Институт глазных болезней и тканевой терапии им.в. п. Филатова 2 НАМН Украины", член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины; Сергей Рыженко , главный врач коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова;

, главный врач коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова; Александр Стаховский , старший научный сотрудник отделения пластической и реконструктивной онкоурологии государственного учреждения " Национальный институт рака";

, старший научный сотрудник отделения пластической и реконструктивной онкоурологии государственного учреждения " Национальный институт рака"; Александр Усенко , директор Государственного учреждения "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова" Национальной академии медицинских наук Украины, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор;

, директор Государственного учреждения "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова" Национальной академии медицинских наук Украины, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор; Лариса Матюха , заведующая кафедрой семейной медицины и амбулаторно-поликлинической помощи Национальной медицинской академии последипломного образования им.П. Л. Шупика;

, заведующая кафедрой семейной медицины и амбулаторно-поликлинической помощи Национальной медицинской академии последипломного образования им.П. Л. Шупика; Василий Лазоришинец , директор Государственного учреждения " Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова НАМН Украины";

, директор Государственного учреждения " Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова НАМН Украины"; Светлана Есипенко , главный врач КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" Одесского областного совета";

, главный врач КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" Одесского областного совета"; Татьяна Знаменская , заместитель директора по перинатальной медицине ГУ " Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика А. М. Лукьяновой НАМН Украины, президент Ассоциации неонатологов Украины;

, заместитель директора по перинатальной медицине ГУ " Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика А. М. Лукьяновой НАМН Украины, президент Ассоциации неонатологов Украины; Владимир Голик , председатель правления ОО "Всеукраинская ассоциация" нейрореабилитация";

, председатель правления ОО "Всеукраинская ассоциация" нейрореабилитация"; Василий Князевич , председатель правления в ОО "Украинская лига развития паллиативной и хосписной помощи", заведующий кафедрой управления охраной общественного здоровья Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;

, председатель правления в ОО "Украинская лига развития паллиативной и хосписной помощи", заведующий кафедрой управления охраной общественного здоровья Национальной академии государственного управления при Президенте Украины; Лариса Костюченко , заведующая педиатрического отдела КНП Львовского областного совета "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр", профессор, доктор медицинских наук;

, заведующая педиатрического отдела КНП Львовского областного совета "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр", профессор, доктор медицинских наук; Максим Соколов , доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог, профессор кафедры кардиологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, член правления " Ассоциации интервенционных кардиологов Украины";

, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог, профессор кафедры кардиологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, член правления " Ассоциации интервенционных кардиологов Украины"; Вячеслав Каминский, директор Киевского городского Центра репродуктивной и перинатальной медицины, профессор.

Напомним, ранее и министр здравоохранения Максим Степанов, и президент Владимир Зеленский обещали остановить и "исправить" реформу. Однако на практике ничего не изменилось. Кроме того, в меморандуме с МВФ прописана готовность Украины продолжать реформу.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как поменяют медреформу Супрун с 1 июля.