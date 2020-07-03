Народный депутат Украины Анна Скороход, исключенная из президентской фракции "Слуга народа" объявила о своем переходе в депутатскую группу "За будущее".

Об этом она сегодня, 3 июля, написала в соцсети и пояснила свое решение.

"Чтобы избежать инсинуаций, хочу сразу объяснить почему и ради чего я делаю следующий шаг! Сегодня я подаю и, надеюсь, его быстро удовлетворят, заявление на вступление в депутатскую группу "За будущее".

Согласно действующему регламенту ВРУ, внефракционный депутат практически полностью бесправен, мы не можем выступать ни по одному из законопроектов, высказывать по ним свою позицию, не можем выступать с трибуны, а если и можем, то только, если повезет на минутку в среду (но почему-то давно не везет), также не можем влиять на формирование повестки дня, отстаивать свои законопроекты, не можем входить в ВСК и ограничены даже в брифингах... А еще о нас часто забывают и просто банально не предупреждают о внеочередных заседаниях.

Надоело быть без рук и без ног...

Выбрала эту депутатскую группу потому, что у них самые лояльные условия и я в команде буду сама себе хозяйкой, здесь все мажоритарщики. Ну и Антон Поляков уговорил. Хочу поблагодарить всех коллег из разных фракций за поддержку и возможность выступить в критические моменты. Надеюсь, наше сотрудничество в проукраинской политике и законопроектах не изменится", - написала Анна Скороход.

Ранее "Страна" сообщала, что депутатская группа "Партия "За будущее" (ЗБ) пополнилась сразу четырьмя депутатами, увеличив общую численность до 23-х. Разговоры о ее нестабильном составе теперь должны прекратиться. Наше издание разбиралось в причинах этих процессов.