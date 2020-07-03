В пятницу, 3 июля, Командование Вооруженных сил обвинило противника в обстреле населенного пункта Зайцево Донецкой области, в результате которого погибла местная жительница. А в "ДНР" объявили об обстреле - со стороны ВСУ - и о смерти попавшей под него жительницы Горловки.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - сообщил в пятницу пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

В "ДНР" же заявляют об обстреле Горловки, расположенной в 17 км от Зайцево, пишет Telegram-канал Inside Donetsk.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрела был поврежден водовод "Горловка - Дзержинск", который обеспечивает питьевой водой ряд населенных пунктов по обе линии разграничения.

Напомним, в "ЛНР" сообщили о смерти и ранении мирных жителей во время обстрелов населенного пункта Золотое-5 и села Березовское в пятницу, 19 июня.

Также мы писали, что, по данным доклада ООН, более 80% жертв артобстрелов на Донбассе - мирные жители "ДНР" и "ЛНР".