Москва настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля предоставил проект по особому статусу Донбасса.

Об этом пишет Spiegel в пятницу, 3 июля.

Российская сторона считает, что проект по статусу Донбасса должен определить путь для его будущего особого положения в государственном устройстве Украины. Это вытекает из неофициального рабочего документа российской делегации, которая встретится с представителями Украины, Германии и Франции в Берлине в эту пятницу и субботу, 3 и 4 июля.

Российская сторона требует, чтобы Киев представил проект украинской конституции к 6 июля в Минской контактной группе. Это должно определить пути внедрения особого статуса украинских областей.

Согласно неофициальному рабочему документу, российская делегация настаивает на том, чтобы Киев предпринял дальнейшие шаги и по этим вопросам. Украина должна "без дополнительных условий" к понедельнику, 6 июля, составить список заключенных, освобождение которых она требует от сепаратистов.

В свою очередь те также представят соответствующий список заключенных на обмен.

Как ранее в пятницу сообщил ТАСС, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). С германской стороны в ней примет участие внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер.

Ранее "Страна" писала о том, что первый замглавы делегации Украины в ТКГ Резников после реинтграции Донбасса хочет судить "шахтеров на танках".

Также мы сообщали, что из-за коронавируса Роскомнадзор заблокировал сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.