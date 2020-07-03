Хмельницкая область улучшила свои показатели и покинула список не готовых к смягчению карантина регионов. Фото: "Страна"

По состоянию на пятницу, 3 июля, Киев и 9 областей не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Хмельницкая область, по сравнению с данными предыдущего дня, улучшила свои показатели.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие области:

  • Волынская (18,62%),
  • Донецкая (293,44%),
  • Закарпатская (14,74%),
  • Ивано-Франковская (21,35%)
  • Харьковская (16,31%) 
  • а также Киев (31,65%).

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:

  • Донецкая (18,72)
  • Черниговская (14,41).

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих областях:

  • Волынская (23,47%)
  • Закарпатская (17,94%)
  • Ивано-Франковская (12,35%)
  • Львовская (11,05%)
  • Ровенская (18,64%)
  • Черновицкая (11,21%).

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (63,55%).

В Украине уменьшилось число областей, не готовых к смягчению карантина. Скриншот: Минздрав Украины

Какие регионы готовы к дальнейшему смягчению карантина на 3 июля. Скриншот: Минздрав

Напомним, по данным на 3 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 46 763 человек. За сутки заболели еще 876 украинцев.

Стоит отметить, что министр здравоохранения Максим Степанов сегодня заявил, что тотальный карантин в Украине вводится не будет. По его словам, ужесточения карантинных ограничений в стране не произойдет даже в случае преодоления критической отметки заболеваемости Covid-19 

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