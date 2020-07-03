По состоянию на пятницу, 3 июля, Киев и 9 областей не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Хмельницкая область, по сравнению с данными предыдущего дня, улучшила свои показатели.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие области:

Волынская (18,62%),

Донецкая (293,44%),

Закарпатская (14,74%),

Ивано-Франковская (21,35%)

Харьковская (16,31%)

а также Киев (31,65%).

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:

Донецкая (18,72)

Черниговская (14,41).

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих областях:

Волынская (23,47%)

Закарпатская (17,94%)

Ивано-Франковская (12,35%)

Львовская (11,05%)

Ровенская (18,64%)

Черновицкая (11,21%).

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (63,55%).

Какие регионы готовы к дальнейшему смягчению карантина на 3 июля. Скриншот: Минздрав

Напомним, по данным на 3 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 46 763 человек. За сутки заболели еще 876 украинцев.

Стоит отметить, что министр здравоохранения Максим Степанов сегодня заявил, что тотальный карантин в Украине вводится не будет. По его словам, ужесточения карантинных ограничений в стране не произойдет даже в случае преодоления критической отметки заболеваемости Covid-19