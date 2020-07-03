Из-за пожара на Воздухофлотском проспекте в Киеве перекрыли дорогу на аэропорт. Видео
На Воздухофлотском проспекте, 66 в Киеве произошел пожар. В связи с этим была перекрыта дорога к столичному аэропорту.
Видео пожара в пятницу, 3 июля, опубликовало dtp.kiev.ua в Facebook.
По адресу, где возникло возгорание, находятся гаражи и ресторан. Кроме того, там еcть кислородные баллоны, которые могут взорваться. После перекрытия проспекта люди не могут доехать до аэропорта "Киев".
К месту происшествия прибыли спасатели, которые пытаются потушить пожар.
По данным "Киевпасстранса", движение троллейбусов №9 и 22 задерживается в двух направлениях из-за пожара.
"Движение троллейбусов № 9, 22 организовано от ул. Ернеста к Троллейбусному депо № 3", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера сообщалось, что в Николаевской области спасатели вторые сутки тушат пожар на мусорной свалке.
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