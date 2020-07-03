Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться в том числе вопрос об отставке главы НБУ Якова Смолия, может состояться сегодня, 3 июля, в 14:00.

Об этом в Telegram-канале сообщил Александр Качура.

В повестке дня - 14 вопросов. Кроме увольнения Смолия, нардепы рассмотрят вопрос освобождения от должности главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

Также депутаты будут обсуждать законопроекты об особенностях поступления в ВУЗы лиц с временно оккупированных территорий и совершенствовании электронной формы документооборота в парламенте.

Кроме того, Рада рассмотрит изменения в Госбюджет и документ о реабилитации лиц с ограниченной жизнедеятельностью. А также об усовершенствовании условий поддержки производств, электрической энергии из альтернативных источников.

Напомним, на внеочередном заседании 3 июля Рада опять занимается игорным бизнесом, донорством и социальной защитой населения.

Также мы писали о том, почему Смолий уходит из НБУ, сорвав выпуск еврооблигаций, и кто займет его место.