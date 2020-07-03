За минувшие сутки в Киеве выявлено 105 новых случаев коронавируса. Среди заболевших - 5 медиков. Один инфицированный умер. Всего в столице с начала эпидемии 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Киева Виталий Кличко и посетовал, что в последние дни в столице увеличивается количество случаев заболевания.

По словам градоначальника, среди новых заболевших - 57 женщин (20-84 лет); 40 мужчин (20-94 лет);

3 девочки (5-13 лет) и 5 мальчиков (2-15 лет).



В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровела 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23. В Дарницком - 18. В Соломенском и Деснянском районах - по 13 случаев", - говорится в сообщении.

Также Кличко сообщил, что власти Киева увеличили количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Только за последние сутки в столице сделали почти 5000 тестов методами ПЦР и ИФА.

В частности, за весь период "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" сделал почти 44000 исследований ПЦР-тестов.

"Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 тестов на 100 000 жителей города", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области за сутки коронавирусом заразились 8 детей и 39 взрослых.

Также мы сообщали, что в Украине за сутки от коронавируса умерли 27 человек, в Минздраве предупредили пожилых украинцев.