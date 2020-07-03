Внедрение дистанционного обучения вместо классического с сентября 2020 года из-за возможной второй или третьей волны коронавируса сейчас рассматривается украинским правительством. Однако это "только возможность", стандартный образовательный процесс отменять не будут.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады 3 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Относительно образовательного процесса осенью. Весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса. Поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая продолжается и нарастает в мире, понимать, что мы имеем возможность обучать наших детей независимо от ситуации с мировой эпидемией. Поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным, полноценным и давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно", - сказал Шмыгаль.

Впрочем, премьер заявил, что это "только возможность", а приоритет - это обеспечить возможность для детей вернуться к стандартному образовательному процессу.

"Это приоритет, мы также над этим работаем, и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей, учителей – масочный режим, дистанция и дезинфекция. Над этими вещами Минздрав и педагоги сейчас работают", - добавил Шмыгаль.

Напомним, о том, что учебный год в Украине может начаться 1 сентября дистанционно из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса, ранее заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, мы писали о том, что больше тысячи украинцев поддержали петицию к президенту Владимиру Зеленскому о запрете дистанционного обучения. Родители учеников переживают, что власти даже примут закон об онлайн-формате образования.