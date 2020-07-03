Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, в четверг, 2 июля участвовал в программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Главной темой обсуждения стало заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Нардеп сделал публикацию в соцсети и надругался над банкиром, после чего удалил пост.

Соответствующую публикацию Дубинский сделал в Instagram.

Нардеп опубликовал фото из студии, а в комментарии под ним написал ругательства в адрес Смолия. "Еб@м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире", - написал Дубинский в соцсети.

После этого на нардепа обрушился шквал комментариев с критикой за лексику нардепа. В конечном итоге Дубинский удалил пост с ругательствами.

На программе Дубинский прокомментировал деятельность главы НБУ, которая привела Украину к финансовым потерям .

"Давайте возьмем последние полтора года работы Смолия во главе Национального банка. История с курсом гривны. Когда курс закладывался на уровне 30 грн/$ и под него рассчитывались все плановые показатели, в том числе на таможне, и доходы бюджета, то НБУ опускал курс доллара до 25 грн/$. В результате только из-за ошибочного курсового прогноза минус 7 млрд грн доходов в бюджет, дырка в бюджете по таможне – 43 млрд грн. 50 млрд грн – это результат работы Смолия и его валютно-курсовой политики", – заявил Дубинский.

Напомним, 1 июля стало известно, что Смолий написал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. По его словам, на него уже долгое время осуществляется систематическое политическое давление.

Вчера комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал вынести в зал заседаний постановление о снятии банкира с должности главы НБУ.

Кроме того, "Страна" подробно писала о причинах ухода Смолия и о том, что теперь будет с курсом в Украине.