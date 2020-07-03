В Госбюро расследований заявили, что вернули все изъятое у зенитных ракетных бригад ВСУ оборудование. А тех сотрудников, которые были причастны к изъятию, отстранили от должностей на время служебного расследования. Кроме того, по факту случившегося заведено уголовное дело.

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила пресс-служба ГБР.

"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении", - сказано в сообщении.

Кроме того сообщается, что материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

"Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК)", - добавили в ГБР

Напомним, 2 июля в Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Тогда в ВСУ заявили, что это выглядит, как спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности страны.

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