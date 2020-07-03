В Днепре груженая пивом фура на огромной скорости не вписалась в крутой поворот и легла на бок, лишь чудом не подмяв под себя други транспортные средства. ДТП произошло на проспекте Нигояна и попало на видео.

Соответсвующие кадры опубликовал YouTube-канал издания "Информатор".

Как выяснилось, у грузового автомобиля отказали тормоза. На видео можно увидеть, как фура на огромной скорости скатилась с вниз по проспекту Мазепы, не сбавляя хода она объехала по трамвайным рельсам притормозивший перед поворотом транспорт. При этом она едва не таранит легковушку. После этого большегруз не вписывается в крутой поворот и ложится на бок. Повезло, что в обычно в месте с оживленным движением именно в этот момент было немного транспорта.

При ДТП пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По его словам, он специально маневрировал таким образом, чтобы уложить фуру набок.

Стоит отметить, что разлившееся по проезжей части пиво и уцелевшие бутылки никто не спешил убирать, поэтому груз начали растаскивать бездомные, а затем инициативу подхватили и прохожие.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин запретил фурам днем въезжать в города во время жары.

Также мы сообщали, что под Борисполем водитель въехал на полном ходу в припаркованную фуру, погибли два человека.