В Волынской области, в связи с высоким уровнем заболевания коронавирусом среди населения, ужесточают карантин. В регионе усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер у водоемов, а также приостанавливают пассажирские перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Так, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 3 июля в области усилила карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов.

"В том числе и Шацкий район, где кроме этого, с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении", - отмечают о ОГА.

Как сообщается, Волынская область не соответствует двум целевым показателям Минздрава, которые позволили бы смягчить карантин. Процент выявления новых случаев Covid-19 превысил 24% (при норме - не более 11%). А показатель динамики прироста инфицирования коронавирусом превысил 24,5% (при норме - не более 10%).

Напомним, сегодня стало известно об ужесточении карантина во Льовове. В городе закрыли ночные клубы.

Также мы писали, что с 1 июля в столице из-за растущей динамики заболеваемости Covid-19 усилили ограничительные меры. В Киеве ограничили работу ресторанов, ночных клубов и кинотеатров.