Патрульный полицейский сломал руку мужчине, которому хотел силой надеть наручники, поскольку тот отказывался от госпитализации. Инцидент произошел в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Уточняется, что сотрудники батальона патрульной полиции приехали на вызов медиков, которые сообщили, что мужчина отказывается от необходимой ему госпитализации.

"Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья", - говорится в сообщении.

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сопровождавшегося насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Подследственность уголовного преступления определена за территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

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