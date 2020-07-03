В Киевской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 47 человек. По состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля, в регионе зафиксировано уже 2 702 случая Covid-19.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 3 июля на 10:00 официально подтверждено 2 702 случая заболевания коронавирусом. За сутки подтверждено 47 новых случаев коронавирусной болезни", - сказано в сообщении.

За сутки Covid-19 нашли у 8 детей в возрасте от 3 до 16 лет:

Обухов - 3,





Украинка - 1,





Киево-Святошинский р-н - 2,





Ирпень - 1,





Буча - 1.

За минувшие 24 часа в регионе заразились 39 взрослых:

Белая Церковь - 1, Белоцерковский р-н - 3,





Обуховский р-н - 3,





Киево-Святошинский р-н - 10,





Вышгород - 1,





Броварской р-н - 2,





Ирпень - 3,





Богуславский р-н - 1,





Борисполь - 2, Бориспольский район - 2,





Васильковский р-н - 1,





Бородянский р-н - 1,





Рокитнянский р-н - 1,





Буча - 2,





Гостомель - 2,





Березань - 1,





Бородянка - 2,





Яготин - 1.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев Covid-19 госпитализированы и прошли стационарное лечение уже 557 человек (продолжают лечиться 118 человек), на самоизоляции (под медицинским наблюдением) - 2 145 человек.

В целом в области выздоровели 1 402 человека, в том числе 116 детей. За время пандемии умер 51 человек.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 3 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 46 763 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 876 наших граждан.

Также мы писали, что лидерами по числу инфицированных остаются Львовская область и Киев.