В Киевской области за сутки коронавирусом заразились 8 детей и 39 взрослых
В Киевской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 47 человек. По состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля, в регионе зафиксировано уже 2 702 случая Covid-19.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 3 июля на 10:00 официально подтверждено 2 702 случая заболевания коронавирусом. За сутки подтверждено 47 новых случаев коронавирусной болезни", - сказано в сообщении.
За сутки Covid-19 нашли у 8 детей в возрасте от 3 до 16 лет:
- Обухов - 3,
- Украинка - 1,
- Киево-Святошинский р-н - 2,
- Ирпень - 1,
- Буча - 1.
За минувшие 24 часа в регионе заразились 39 взрослых:
- Белая Церковь - 1, Белоцерковский р-н - 3,
- Обуховский р-н - 3,
- Киево-Святошинский р-н - 10,
- Вышгород - 1,
- Броварской р-н - 2,
- Ирпень - 3,
- Богуславский р-н - 1,
- Борисполь - 2, Бориспольский район - 2,
- Васильковский р-н - 1,
- Бородянский р-н - 1,
- Рокитнянский р-н - 1,
- Буча - 2,
- Гостомель - 2,
- Березань - 1,
- Бородянка - 2,
- Яготин - 1.
За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев Covid-19 госпитализированы и прошли стационарное лечение уже 557 человек (продолжают лечиться 118 человек), на самоизоляции (под медицинским наблюдением) - 2 145 человек.
В целом в области выздоровели 1 402 человека, в том числе 116 детей. За время пандемии умер 51 человек.
Напомним, по состоянию на утро пятницы, 3 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 46 763 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 876 наших граждан.
Также мы писали, что лидерами по числу инфицированных остаются Львовская область и Киев.