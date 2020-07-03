Показатель заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Украине приблизился к критическому уровню в 60 активных инфицированных на 100 тысяч населения. Но даже в случае его дальнейшего роста тотальный карантин вводится не будет.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в пятницу, 3 июля.

По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на западе страны - в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

"Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, - сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня утром, 59,7 на 100 000 населения. Мы использовали этот показатель исключительно для решения о проведении внешнего независимого оценивания. И мы его считали состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда бы принимали решение о переносе ВНО", - сказал он.



Министр напомнил, что в Украине сейчас адаптивный карантин, и власти на местах сами решают, какие ограничения вводить или отменять. Всего в Украине 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей были усилены карантинные мероприятия.

Ранее министр здравоохранения Украины раскритиковал людей, забывших в Одессе про карантин.

"То есть, неиспользование масок, полное несоблюдения социальной дистанции, неиспользование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости Covid-19", - сказал Максим Степанов.

Напомним, что как и зачем в Украине намеревались ужесточить карантин.