Известного советского и российского актера Виктора Проскурина, который скончался в Москве на 69-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище, там же состоится отпевание. Об этом сообщила супруга артиста - театральный продюсер Ирина Хонда на своей странице в соцсети.

Она уточнила, что мужу сделали пять тестов на коронавирус, и все они были отрицательными.

Напомним, что Виктор Проскурин умер от приступа хронической обструктивной болезни легких.

Напомним, широкую известность артист получил после роли Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в фильме "Выйти замуж за капитана". Также среди известных ролей Проскурина - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса", Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

Как сообщалось, 4 июля, в Москве в Театральном институте имени Щукина пройдет прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным.

Ранее "Страна" писала о том, что вслед за умершим от коронавируса начальником военного госпиталя во Львове от инфекции скончался и его брат - хирург из Черкасс.