Игорь Слюзар, мэр города Коломыя Ивано-Франковской области, заразился коронавирусом. Также Covid-19 выявили у одного из его заместителей.

Об этом сам Игорь Слюзар сообщил в Facebook.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили Covid-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее.

У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус. Мы с семьями идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц так же пройдет тестирование", - написал он.

Также Игорь Слюзар отметил, что рано или поздно каждому придется переболеть Covid-19.

"Конечно, хотелось бы, оттянуть этот момент до времени, когда будут вакцины и специальные лекарства... Берегите себя, заботьтесь о своем иммунитете, придерживайтесь элементарных правил безопасности. Мы должны выйти из этой пандемии победителями", - написал мэр Коломыи.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло за сутки на 876 человек.

Также мы писали, что в Украине за сутки от коронавируса умерли 27 человек.