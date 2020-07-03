В Киеве на Южном мосту сегодня ночью частично ограничат движение транспорта. Такие ограничения связаны с текущим ремонтом покрытия и продлятся они до конца лета.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 3 июля до 30 августа на мосту будет ограничено движение транспорта. "Частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе", - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

В Киеве на Южном мосту ночью ограничат движение транспорта до 30 августа. Схема: КГГА

Ранее мы писали, что в Киеве закрыли проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта.

Также сообщали, что с 19 июня до 19 июля в столице на Воздухофлотском путепроводе, а также под ним будет частично ограничено движение.