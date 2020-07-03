Сторона защиты экс-министра Николая Злочевского опровергла вручение своему клиенту подозрения о совершении уголовного преступления, о чем ранее заявили в НАБУ и САП по делу о попытки дачи взятки.

Об этом говорится в заявлении адвокатской компании Петр Бойко и партнеры.

"До этого времени никакого сообщения о подозрении моему клиенту в определенном Законом порядке не поступало. Информация НАБУ и САП об отправке текста подозрения средствами телефонной связи или же другими методами, не соответствует действительности и не согласуется с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

Тот факт, что Злочевский М.В. в течение последних лет постоянно проживает за пределами Украины, требует от органа досудебного расследования осуществления уведомление о подозрении только в порядке международно-правовой помощи. Таким образом, если орган досудебного расследования считает необходимым официально обвинить Злочевского М.В. в нарушении каких-либо законов Украины, то для начала детективам НАБУ и прокурорам САП стоило бы самим придерживаться законов процессуальных.

Вместе с тем безосновательное распространение сведений о том, что мой клиент был единственным заинтересованным лицом в закрытии уголовного производства по так называемому "делу Курченко", является информационной спекуляцией, поскольку в ней фигурирует свыше 100 лиц с процессуальным статусом подозреваемых и обвиняемых, а фамилия Злочевского М.В. было искусственно вмонтирован в это дело силами одиозного прокурора Кулика К.Г. для создания соответствующего политико-информационного повода", - говорится в опубликованном сообщении адвоката Петра Бойко.

Мы разбирались, как агент НАБУ посадил на крючок фигуранта дела Байдена.

Как сообщала "Страна", 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского , фигуранта "пленок Байдена" и расследования в отношении газовой компании "Буризма", в котором замешан сын экс-вице-президента США Байдена.

Как сообщалось, другого фигуранта Николая Ильяшенко взяли под стражу с залогом в 84 миллиона. Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о взятке Елене Мазуровой, которую арестовали с внесением залога в 120 млн гривен.