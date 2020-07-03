В Киеве уже второй день под стенами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сотрудники "Укрлендфарминга" проводят бессрочную акцию протеста.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, 3 июля более 200 работников "Укрлендфарминга" вышли на митинг с требованием закрыть незаконное дело против их компании. Они требуют от Назара Холодницкого выполнить решение Печерского районного суда и закрыть уголовное дело.

По словам участников акции, их агрохолдинг уже более восьми месяцев тероризирует НАБУ в лице Артёма Сытника.

"Месяц назад наша компания получила решение суда о закрытии незаконного уголовного дела. Офис Генерального прокурора также подтвердил, что дело было возбуждено незаконно. На данный момент от САП требуется только поставить подпись и дело будет закрыто, но они этого не делают. На наше обращение в САП заявили, что ответят в течении пятнадцати дней. Из-за этого мы объявили бессрочную акцию - до момента, пока САП не закроет дело против нашей компании", - заявил сотрудник агрохолдинга "Укрлендфарминг" Евгений Майженко.

По его словам, под стенами САП собрались сотрудники предприятия, которое из-за НАБУ уже более восьми месяцев не могут нормально работать. И поэтому им приходится отстаивать право компании на существование.

Участники акции требуют прекратить давление силовых органов на "Укрлендфарминг". По их словам, преследование связано с личными мотивами Артёма Сытника, который пытается уничтожить предприятие.

"Наш агрохолдинг платит миллиардные налоги и дает работу около 27 тысячам человек", - заявляют участники акции.

Организаторы протеста говорят, что люди приехали практически со всей Украины. По их словам, действия силовиков грозят срывом сбора урожая и остановкой работы птицекомплексов. Кроме того, тысячи людей могут остаться без работы.

Ранее "Страна" рассказывала подробности дела собственника агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.