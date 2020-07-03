Кабинет министров Украины назначил Ивана Синякова, который ранее был директором по управлению персоналом и социальной политике "Укрзализныци", исполняющим обязанности члена правления госкомпании.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба компании, в пятницу, 3 июля.

"Решением Кабинета министров Украины Иван Синяков назначен и.о. члена правления "Укрзализныци". Соответствующее решение принято на заседании правительства", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что правительство также приняло решение прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами Сергея Кушнира.

Отметим, что Иван Синяков ранее работал HR-директором в компании "Нафтогаз Украины".

Ранее мы писали, что в июне после снижения зарплат до 47 тысяч грн уволились два члена правления "Укрзализныци": Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич.

Также мы сообщали, что УЗ уволила сотрудников депо, которые выпустили на маршрут поезд Апостолово - Херсон в ненадлежащем состоянии - с протекающей крышей.