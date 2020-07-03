Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который еще в мае заявил о выходе из карантина, подал в отставку. Президент Эммануэль Макрон принял его решение.

Об этом сообщили в резиденции французского лидера, как передает Телеграм-канал РИА Новости.

Вопрос о возможном уходе Филиппа муссировался во Франции довольно давно на фоне слухов о его разногласиях с президентом. В воскресенье Филипп выиграл выборы мэра небольшого северного города Гавр (170 000 жителей - Ред.).

Должность премьер-министра Франции Эдуар Филипп занимал с 2017 года.

Он разделял с президентом удар "желтых жилетов", коронавирусной пандемии и крайне непопулярной пенсионной реформы. Филипп отводил на себя внимание не только своими выступлениями перед протестующими и заявлениями, объясняющими необходимость принятия того или иного законопроекта, но и помогал президенту реализовать задуманное. Он, например, нашел способ принять пенсионную реформу в обход парламента.

Как сообщала "Страна", экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о фиктивном трудоустройстве. При этом три из них политику дали условно.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Россию для переговоров с российским коллегой.