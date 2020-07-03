В Украине за сутки от коронавируса умерли 27 человек. Из-за такого количества летальных случаев в Минздраве напомнили лицам из группы риска о необходимости соблюдать все меры предосторожности, так как беспечность может стоить им жизни.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга 3 июля, видео обнародовано в Facebook.

"У нас опять большое количество летальных случаев - 27. Большая часть этих летальных случаев - это люди, в возрасте 60-65 лет, или из групп риска, имевшие сопутствующие заболевания - сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Эти люди ушли из жизни из-за Covid-19. Сейчас я обращаюсь к людям, старше 65 лет, - пользуйтесь рекомендациями Минздрава, масками, антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию. Covid-19 может быть рядом и это может стоить вам и здоровья, и жизни", - сказал Степанов.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло за сутки на 876 человек.

Также мы писали, что больше всего зараженных за минувшие сутки было выявлено во Львовской области и Киеве.