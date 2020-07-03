Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал "Стране", что причиной разведения моста в Николаеве является несогласованность действий местных служб. Также он добавил, что в ближайшее время мост опустят.

"Мост разошёлся ночью. Никто не пострадал. Причина - несогласованность действий Службы автомобильных дорог в Николаевской области с коммунальным предприятием "ЭЛУ Автодорог".

Служба не уведомила о том, что будет сниматься все покрытие с дорог, из-за чего мост "открылся".

"На мосту находились утяжелители, которые опускают и поднимают его. Мост приоткрылся, сейчас его опустили, усилили утяжелители", - уточнил детали мэр Николаева.

По его словам, ранее проблем с работой по полосам не возникало. "В ближайшее время САД в Николаевской области приступит к восстановлению покрытия, что вернёт мост в стандартное положение без утяжелителей", - добавил Сенкевич.

Напомним, сегодня утром в Николаеве поднялась разводная часть моста через реку Ингул, которая заблокировала движение транспорта в городе. На месте случившегося дежурили полиция и сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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