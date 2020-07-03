В Украине, где за сутки зафиксировано 876 новых случаев коронавируса, лидерами по числу инфицированных остаются Львовская область и Киев. В этих регионах также сохраняется самый стремительный суточный прирост заболевших. А вот в Луганской и Херсонской областях за прошедшие 24 часа обнаружили всего по одному новому пациенту с Covid-19.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Минздравом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, на 09:00 пятницы, 3 июля, в Украине насчитывается уже 46 763 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 1 212 летальных (+27 за прошлые сутки). 20 558 пациентов выздоровели (+505).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 3 июля:

Львовская область - 5 883 случая (+153 за прошлые сутки);

Киев - 5 347 случаев (+105);

Черновицкая область - 4 935 случаев (+41);

Ровенская область - 3 950 случаев (+73);

Закарпатская область - 3 126 случаев (+80);

Киевская область - 2 702 случая (+47);

Волынская область - 2 571 случай (+63);

Ивано-Франковская область - 2 544 случая (+55);

Харьковская область - 2 255 случаев (+48);

Тернопольская область - 1 990 случаев (+32);

Винницкая область - 1 915 случаев (+20);

Одесская область - 1 792 случая (+56);

Житомирская область - 1 435 случаев (+14);



Днепропетровская область - 1 103 случая (+8);

Хмельницкая область - 822 случая (+14);

Кировоградская область - 653 случая (+3);

Черкасская область - 653 случая (+8);

Донецкая область - 599 случаев (+37);

Запорожская область - 579 случаев (+3);

Черниговская область - 554 случая (+7);

Николаевская область - 450 случаев (+3);

Полтавская область - 322 случая (+2);

Сумская область - 304 случая (+2);

Херсонская область - 195 случаев (+1);

Луганская область - 84 случая (+1).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июля в Центр поступило 1 249 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 92 421 такое сообщение.

Напомним, мы публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины на 2 июля.

Также "Страна" писала о том, что 2 июля Одесская область после бурных выходных покинула список проблемных из-за коронавируса регионов.