Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение запретить работу ночных клубов во Львове для предотвращения распространения Covid-19.

Соответствующая информация появилась на сайте Львовского городского совета.

"На внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая ситуацию с распространением Covid-19 в городе, принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме Львова, ночные клубы также закрылись в городе Винники и в пгт Брюховичи и Рудное.

Напомним, 1 июля в Киеве из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантин, ограничив работу ресторанов, ночных клубов и кинотеатров.

Также мы сообщали, что за нарушение карантина в Одессе оштрафовали три топовых клуба и пять рынков. Госопотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований. А Главное управление Национальной полиции в течение уикенда осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений.