Социальная сеть Twitter предпринимает свои действия по борьбе с расизмом. Так, соцсеть удалила из своих кодов термины "хозяин", "раб" и "черный список".

Об этом сообщает ВВС, в пятницу, 3 июля.

"Платформа социальных сетей Twitter удалила термины "хозяин", "раб" и "черный список" в пользу более инклюзивного языка", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, на замену этих терминов могут "уйти миллионы и месяцы". Отмечается, что эти термины часто используются в программных кодах, созданных несколько десятилетий назад.

Так, в программировании термин "хозяин" относится к основной версии кода, которая управляет "рабами" или репликами. "Черный список" используется для описания элементов, которые автоматически запрещаются - это, как правило, запрещенные веб-сайты.

Так же и американский банк JPMorgan объявил о подобном шаге, поскольку все больше компаний борются с расизмом после убийства Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе.

Напомним, ранее мы писали что из браузера Google Chrome уберут черный и белый список. Как отмечают участники проекта, данное нововведение было принято в рамках борьбы с расизмом. Из-за этого Chromium порекомендовал программистам использовать "более инклюзивные термины".