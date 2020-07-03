В Верховной Раде утвердили образец нового бюллетеня для голосования по открытым спискам на грядущих этой осенью местных выборах. Его фото опубликовал в Телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур.

Теперь в бюллетене на местных выборах необходимо указать не только партию, которой гражданин симпатизирует, но и рядом в трафарет внести номер того или иного кандидата от этой политсилы. Это напоминает праймериз, когда избиратели поддерживают самого понравившегося им кандидата.

Также сообщается, что профильный Комитет парламента Украины утвердил изменения в Избирательный кодекс.

Как сообщала "Страна", Геннадий Кернес снова идет на выборы градоначальника Харькова. Он также сказал про отсутствие личных политических амбиций "всеукраинского масштаба".

Напомним, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от власти снять с рассмотрения скандальный закон "О медиа".