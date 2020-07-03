В Комитете Верховной Рады поддержали изменение избирательного законодательства под местные выборы 2020, фото: Страна

В Верховной Раде утвердили образец нового бюллетеня для голосования по открытым спискам на грядущих этой осенью местных выборах. Его фото опубликовал в Телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур.

Теперь в бюллетене на местных выборах необходимо указать не только партию, которой гражданин симпатизирует, но и рядом в трафарет внести номер того или иного кандидата от этой политсилы. Это напоминает праймериз, когда избиратели поддерживают самого понравившегося им кандидата.

Также сообщается, что профильный Комитет парламента Украины утвердил изменения в Избирательный кодекс.

Образец нового бюллетеня для использования на местных выборах 2020

Как сообщала "Страна", Геннадий Кернес снова идет на выборы градоначальника Харькова. Он также сказал про отсутствие личных политических амбиций "всеукраинского масштаба".

Напомним, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от власти снять с рассмотрения скандальный закон "О медиа".

 

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