Окружной админсуд Киева отказал "Партии Шария" в выделении ей 3 млн 223 тысяч гривен государственного финансирования.

Об этом говорится в решение суда, которое есть в распоряжении "Страны".

На эти деньги партия, набравшая на летних парламентских выборах 2,23% голосов, претендовала в рамках действавшего на тот момент законодательства. По которому политсила, набравшая на выборах два и более процента имела право на бюджетные ассигнования.

Правда, в октябре парламент отменил эту норму, повысив барьер для госфинансирования до 5%. То есть на деньги от государства могли претендовать только прошедшие в Раду партии.

Эти изменения принимались в рамках реформы Национального агентства по борьбе с коррупцией, которое и распределяет деньги на партии (утверждалось, что средства, потраченные на непарламентские политические силы тратятся в непрозрачном режиме).

В тоже время, госфинансирование не попавших в парламент политсил отменили уже после выборов, а не до. Поэтому "Партия Шария" подала в суд на агентство - с тем, что НАПК не выдало политсиле причитающиеся ей средства.

Суд принял дело к рассмотрению 19 мая, а уже 1 июля отказал в удовлетворении иска. Ссылаясь на то, что истец не доказал противоправной деятельности ответчика.

Ранее "Страна" рассказывала, что лидера "Партии Шария" Анатолия Шария и экс-нардепа Евгения Мураева вызывают на допрос по уголовному делу об отмывании денег.

Это произошло после заявления Шария о том, что Мураев предлагал ему два миллиона долларов за снятие с избирательной гонки в пользу "Оппозиционного блока".