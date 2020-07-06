6 июля отмечают один из самых необычных и романтичных праздников - День поцелуев. И пусть его родиной считается Великобритания, его отмечают с не меньшим энтузиазмом во всем мире.

История праздника

День поцелуев как праздник родился в конце 19 века на берегах Туманного Альбиона, где верили, что посредством поцелуя люди обмениваются душами и таким образом узнают друг друга. Здесь посчитали, что поцелуй, как одно из проявлений любви, достоин иметь отдельную памятную дату. Статус международной она получила 21 год назад, когда ее утвердили в ООН.

Отмечают этот праздник по-разному - иногда устраивают увлекательные конкурсы за самый красивый или необычный поцелуй или разыгрывают призы "За самый долгий поцелуй".

Поздравления с праздником

Так багато слів про поцілунки, всі вітають один одного зі святом!

Будь щасливим і веселим, друже. Зичу тобі радості багато!

С праздником поцелуев, которые могут творить чудеса. Сердце вмиг становится счастливым и хочется летать в небесах!

С Днем поцелуя! Целуйтесь на здоровье! Пусть поцелуи в вашей жизни будут незабываемыми!

Люблю друзей, люблю родных! И поцелуи все - для них!

День поцелуев праздник романтичный

И кто-то придумал его отмечать.

Поэтому повод сегодня отличный

С утра и до вечера тебя целовать.

Страстных поцелуев, обжигающей страсти и океан любви!

Пусть сладкими будут сегодня все поцелуи,

Пусть счастливо улыбаются самые любимые люди!

Лови мой поцелуй на праздник, пусть он счастье и удачу принесет,

Все в мире этом - проходящее, и только сердце любить не перестает!

Наверное, не просто так День поцелуев - это середина лета. Пусть дарят все сегодня нежность на планете, тепло и радость.

С Днем поцелуя поздравляю! Сегодня зацелую что есть силы - пусть кружится голова от счастья! Мне хочется в твоих объятьях сильных раствориться!

Целуйтесь с ночи до рассвета, пусть искренние чувства делают жизнь теплыми, как это лето!

В твоих поцелуях определенно есть магия - чувствую себя на седьмом небе от счастья!