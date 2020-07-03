В пятницу, 3 июля, Верховная Рада Украины начнет свою роботу с часа вопросов к правительству, после чего нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе.

Об этом свидетельствует повестка дня на 3 июля, опубликованная на официальном сайте Рады.

Так же на повестку дня вынесен проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов. В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения прав работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

Кроме того, сегодня народные депутаты рассмотрят проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и повышения международной конкурентоспособности отечественных видео- и кинопроизводств.

Напомним, что парламент начал рассматривать законопроект об игорном бизнесе во втором чтении 30 июня, но нардепы успели пройти далеко не все поправки. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 000 оправок уйдет несколько дней.

Также стоит отметить, что сегодня также может состоятся внеочередное заседание. По словам глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии, на нем рассмотрят актуальные кадровые вопросы. "Скорее всего, Рада будет голосовать за отставку главы НБУ", - сказал он.