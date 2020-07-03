В Евросоюзе раскритиковали проведение голосования по изменениюю Конституции России. В частности, Брюсселю не понравилась одна из одобренных там поправок, устанавливающая внутренний приоритет законодательства России над международным.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних действий ЕС.

Так, отмечается, что одобренная на референдуме поправка к статье 79 Конституции России предусматривает верховенство Конституции РФ над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.

"Европейский союз сожалеет о том, что в преддверии этого голосования агитация "за" и "против" не была разрешена, что лишило избирателей доступа к сбалансированной информации. Мы ожидаем, что все сообщения и заявления о нарушениях, включая принуждение избирателей, многократное голосование, нарушение тайны голосования и заявления о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствовавшего для наблюдения, будут должным образом расследованы", - говорится в заявлении.

Напомним, в среду, 1 июля 2020 в России завершилось общенациональное голосование по конституционным изменениям. Некоторые поправки касаются изменений в политической системе и работе органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Эти изменения позволяют президенту Владимиру Путину занимать свой пост еще два срока после окончания его нынешней каденции в 2024 году. Согласно официальным результатам, 78% проголосовавших граждан России поддержали поправки и 21% против. Явка в РФ составила около 65%.