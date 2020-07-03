По состоянию на утро пятницы, 3 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 46 763 человек. Днем ранее, 2 июля, зараженных Covid-19 в стране было 45 887 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 876 наших граждан.

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

В Украине уже 1 212 летальных случаев с начала эпидемии (+27 за сутки), 20 558 пациентов выздоровели (+505 за сутки).

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ Украины объяснили, как правильно людям выйти из самоизоляции после коронавируса.

Так же мы рассказывали, что Израиль собирается возобновить карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, а власти Польши изменили свое решение про отмену карантина для авиапассажиров из Украины.