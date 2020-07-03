Данные на утро 3 июля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло за сутки на 876 человек
По состоянию на утро пятницы, 3 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 46 763 человек. Днем ранее, 2 июля, зараженных Covid-19 в стране было 45 887 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 876 наших граждан.
Об этом сообщает официальный сайт СНБО.
В Украине уже 1 212 летальных случаев с начала эпидемии (+27 за сутки), 20 558 пациентов выздоровели (+505 за сутки).
Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ Украины объяснили, как правильно людям выйти из самоизоляции после коронавируса.
Так же мы рассказывали, что Израиль собирается возобновить карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, а власти Польши изменили свое решение про отмену карантина для авиапассажиров из Украины.