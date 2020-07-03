В четверг, 2 июля, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в страну благодаря работе ЦК Трудовой партии, а также слаженности народа.

Об этом сообщает британская телевещательная корпорация ВВС.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын приветствовал "блестящий успех" своей страны в борьбе с Covid-19", - говорится в сообщении.

На заседании политбюро Трудовой партии Ким Чен Ын "подробно проанализировал шестимесячную национальную чрезвычайную противоэпидемическую работу". Он отметил, что успех в борьбе с вирусом был "достигнут благодаря дальновидному руководству ЦК партии".

Ким Чен Ын также заявил о важности поддержания "максимальной готовности без ослабления на противоэпидемическом фронте", добавив, что вирус все еще присутствует в соседних странах.

Как сообщала "Страна", весной глава КНДР не появлялся на публике примерно в течение трех недель.

Напомним, что Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью за заботу о сохранности захоронений советских воинов в КНДР.