Ракетные испытания России могли стать причиной повышения радиационного фона в Северной Европе. Фото: rg.ru

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России следует закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон". Он назвал их "ужасными" и сказал, что на них большая сумма денег потрачена впустую.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall ("Буревестник") и Poseidon ("Посейдон") - это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить их. Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не хватает", - написал Биллингсли. 

Таким образом он прокомментировал статью в журнале Forbes. В ней говорится, что причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона "могли стать испытания одной из этих ракет".

Напомним, в июне текущего года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повышении уровня радиоактивных веществ в северной Европе. Позже в агентстве заявили, что причиной этого могла стать работа ядерного реактора, при этом географическое местоположение выброса радиоактивных веществ пока не определено.

США призывают закрыть проекты РФ "Буревестник" и "Посейдон". Скриншот: USArmsControl

Напомним, мы публиковали видео испытаний подводного ядерного комплекса "Посейдон", который, по сути, является беспилотной атомной субмариной, способной нести ядерный заряд.  

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