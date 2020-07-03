Специальный представитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России следует закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон". Он назвал их "ужасными" и сказал, что на них большая сумма денег потрачена впустую.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall ("Буревестник") и Poseidon ("Посейдон") - это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить их. Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не хватает", - написал Биллингсли.

Таким образом он прокомментировал статью в журнале Forbes. В ней говорится, что причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона "могли стать испытания одной из этих ракет".

Напомним, в июне текущего года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повышении уровня радиоактивных веществ в северной Европе. Позже в агентстве заявили, что причиной этого могла стать работа ядерного реактора, при этом географическое местоположение выброса радиоактивных веществ пока не определено.

Напомним, мы публиковали видео испытаний подводного ядерного комплекса "Посейдон", который, по сути, является беспилотной атомной субмариной, способной нести ядерный заряд.