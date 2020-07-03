Международная группа исследователей обнаружила новую мутацию коронавируса и назвали ее G614. Она распространяется быстрее, но в то же время не ухудшает состояние здоровья пациентов по сравнению с обычной формой Covid-19.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell, в пятницу, 4 июля.

"Наши глобальные данные показывают, что вариант G614 распространялся быстрее в спайковых белках (шиповидные выросты на поверхности вируса - Ред.), чем D614. В нашем понимании, это означает, что вирус, вероятно, будет более заразным", - пишет в докладе биолог-теоретик Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Как установили ученые, мутация влияет на остаточный белок - структуру, которую вирус использует, чтобы проникнуть в клетки, которые он заражает. Теперь исследователи проверяют возможность контроля новой формы Covid-19 с помощью вакцины, нацеленной на спайковый белок.

Отмечается, что исследователи утверждают, что новая мутация почти полностью заменила первоначальную версию (D614), которая распространилась сначала в Европе, а затем в США и других частях света.

"До 1 марта 2020 года вариант G614 был редким за пределами Европы, но в конце марта частота его появления возросла во всем мире", - уверяют ученые.

"Вирус, вероятно, стал более заразным. Но интересно, что мы не нашли доказательств влияния G614 на тяжесть заболевания", - отмечают американские биологи.

Профессор-онколог британского университета Уорика Лоуренс Янг утверждает, что это хорошая новость. "Есть надежда, что по мере распространения вируса SARS-CoV-2 он может стать менее патогенным", - говорит он.

Исследователи отмечают, что мутировавшая версия коронавируса размножается быстрее в верхних дыхательных путях, в частности носу и горле. "Это может объяснять, почему заболевания проходит легче", - заключают ученые.

Ранее мы писали, какая группа крови, согласно исследованиям, самая устойчивая к короронавирусу. Пациенты с первой группой крови заболевают Covid-19 на 9-18% реже. Это касается и положительного и отрицательного резус-фактора.

Также сообщали, что европейские исследователи проверили больных коронавирусом детей в 82 больницах 25 стран Старого света и обнаружили, что европейские дети чаще переносят его в легкой форме, чем китайские.