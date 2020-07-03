С пятницы, 3 июля, власти Польши вновь вводят обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины, только было отмененный 1 июля. Это произошло на фоне увеличения числа выявленных случаев Covid-19 в нашей стране.

Таким образом Украину изъяли из перечня стран не членов ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд в Польшу без обязательного карантина.Об этом говорится в распоряжении главы МВД Польши, сообщает Укринформ.

В то же время власти Польши добавили новые категории лиц, которые освобождаются от прохождения карантина после пересечения границы. В частности, речь идет о студентах разных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспирантах, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Эта норма также распространяется на ученых, которые проводят в Польше научную или исследовательскую работу.

Также от прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, работники стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения. Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Как сообщала "Страна", в Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП с цистерной и грузовиком. По предварительной информации Генконсульства Украины в Кракове, 16 сограждан получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, что пограничники в Польше задержали гражданина Украины, разыскиваемого почти во всех странах мира.