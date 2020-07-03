Президент Венесуэлы Николас Мадуро изменил свое решение о высылке из страны посла Евросоюза Исабель Бриланте Педросы.

Этому предшествовали напряженные переговоры глав внешнеполитических ведомств обеих сторон по итогам которых было принято совместное заявление.

"Венесуэльское правительство решило аннулировать решение, принятое 29 июня 2020 года, согласно которому посол Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса была объявлена персона нон грата", - заявили в Каракасе, как передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, что ранее президент Венесуэлы в ответ на усиление санкций ЕС дал послу Евросоюза 72 часа, чтобы она покинула страну.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - заявил Мадуро в ходе публичного выступления.

Сам же конфликт разгорелся из-за того, что 29 июня Совет ЕС добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отрицает причастность США к попытке свергнуть Мадуро в Венесуэле.