Ранним утром 3 июля в Николаеве произошло серьезное ЧП. Здесь, по неизвестным пока причинам, вдруг поднялась разводная часть моста через реку Ингул. Движение транспорта заблокировано, а на месте происшествия уже дежурят наряды полиции.

Об этом передает местный портал "Новости N".

Мост начал подниматься сам по себе около 05.00. Разводная часть моста поднялась на высоту около трех метров. В 06:15 прибывшая на место бригада сотрудников КП "Элу автодорог" опустила разводную часть моста на место, однако он все равно начинает самопроизвольно подниматься.

Фото: novosti-n.org

Полиция полностью перекрыла движение с обеих сторон моста. На месте ЧП дежурят и сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так же полицейские на въезде в город со стороны Новой Одессы начали направлять транзитный транспорт в объезд через село Зайчевское.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве произошла массовая драка в районе шашлычных и "наливаек".