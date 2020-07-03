Советник президента Украины по экономическим проблемам Олег Устенко заявил, что все утверждения главы НБУ Якова Смолия (который подал в отставку - Ред.) о политическом давлении не имеют под собой ни малейшего основания.

По мнению советника и сам Яков Смолий и руководство НБУ не проводили эффективную коммуникационную политику с участниками финансового рынка.

"Основная проблема, которая была у Якова Смолия, равно, как и у руководства НБУ, это не вопрос, связанный реально с политическим давлением, как пытался показать сам глава Национального банка, ошибочно предполагая, что недостаточно эффективная коммуникационная политика является реально политическим давлением, которое на него оказывается. Я не вижу проблем в том, что и экспертное сообщество, и депутаты Верховной Рады, и, по большому счету, сами игроки банковского сектора, прежде всего, коммерческие банки хотели четких позиций со стороны Нацбанка, связанные с объяснениями того, что происходит, какие шаги предпринимает Нацбанк", - рассказал Олег Устенко в эфире телеканала "Дом", как передает "Интерфакс".

По мнению Устенко, Национальный банк Украины продолжал оставаться в коммуникационной политике, относящейся "к старой парадигме десятилетней давности, когда ты вроде бы объясняешь, но объясняешь только, когда тебе этого хочется".

Советник Зеленского прогнозирует, что вопрос с отставкой Смолия в Верховной Раде решится достаточно быстро. "Если вы заметили, то это было, очевидно, неожиданное решение со стороны главы Национального банка. Тем более кажется странным, когда глава монетарной власти любой страны, в том числе и нашей, вдруг "бросает карты на стол", пытается громко хлопнуть дверью, очевидно, понимая последствия подобного шага", - уточнил он.

Устенко указал, что финансовый рынок любит прогнозируемость и четкую логику событий, и та нарастающая паника, которая возникла с утра 2 июля, была достаточно легко сбита тем, что есть уже и.о. главы Нацбанка, которым стала первая замглавы НБУ.

"Нацбанк вышел с незначительными интервенциями в $100 млн и сбил ту панику, которая вдруг началась на рынке. Корректировка рынка уже проходит", - отметил советник президента.

Олег Устенко считает, что при всем уважении к личности Смолия в Украине "незаменимых нет".

"Поэтому я думаю, что президент не будет тратить время игроков рынка, экспертов, представителей финансового сектора, и достаточно быстро подаст новую кандидатуру на утверждение Верховной Рады", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Смолий пожаловался Тейлору, что Нацбанку мешают работать с МВФ.