Завтра, 4 июля, в Москве пройдет прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным, который скончался 30 июня на 69-м году жизни. Траурная церемония пройдет 4 июля в Театральном институте имени Щукина. Желающие смогут попрощаться с артистом с 10:00 до 12:00.

Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, как передает "Интерфакс".

Напомним, что Виктор Проскурин умер от приступа хронической обструктивной болезни легких.

Виктор Проскурин - советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР. Родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от режиссера Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола (сейчас – Ленком имени Марка Захарова), где прослужил до 1990 года.

Широкую известность получил после роли Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в фильме "Выйти замуж за капитана". Также среди известных ролей Проскурина - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса", Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин.