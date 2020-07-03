Государственный совет Турции, который считается высшим административным судом страны, провел заседание о статусе собора Святой Софии. Заседание длилось чуть меньше 20 минут.

Об этом сообщает турецкий сайт Мilliyet.

Свое решение Госсовет пока не огласил, на это у него есть еще 15 дней.

Суд коротко заслушал аргументы сторон. Истец, глава Фонда исторического наследия и окружающей среды Исмаил Кандемир, отметил, что решение 1934 года о превращении мечети в музей незаконно, так как здание тогда находилось в частной собственности одного из фондов и правительство не могло им распоряжаться.

В свою очередь, прокурор Госсовета сказал, что решение 1934 года полностью законно, но может быть отменено Кабинетом министров, если этого захочет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В общем, какое бы решение ни вынес суд, возможность пересмотра статуса собора Святой Софии сохраняется.

На заседании присутствовал и представитель Эрдогана.

Собор Святой Софии с VI по XV века был христианским храмом, но после завоевания Константинополя турками в 1453 году его перестроили в мечеть. В 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка сделало памятник архитектуры музеем. В Турции время от времени возвращаются к разговору о необходимости возвращения Святой Софии статуса мечети, но только в XXI веке, впервые за 85 лет, этот вопрос поднят официально.

Как писала "Страна", еще в прошлом году в марте Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть.

А в четверг госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать собор в мечеть.