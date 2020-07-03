Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 3 июля
В Минздраве рассказали, сколько украинцев продолжает болеть коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заразилось 876 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая обл. - 1 915;
- Волынская обл. - 2 571;
- Днепропетровская обл. - 1 103;
- Донецкая обл. - 599;
- Житомирская обл. - 1 435;
- Закарпатская обл. - 3 126;
- Запорожская обл. - 579;
- Ивано-Франковская обл. - 2 544;
- Киев - 5 347;
- Киевская обл. - 2 702;
- Кировоградская обл. - 653;
- Луганская обл. - 84;
- Львовская обл. - 5 883;
- Николаевская обл. - 450;
- Одесская обл. - 1 792;
- Полтавская обл. - 322;
- Ровенская обл. - 3 950;
- Сумская обл. - 304;
- Тернопольская обл. - 1 990;
- Харьковская обл. - 2 255;
- Херсонская обл. - 195;
- Хмельницкая обл. - 822;
- Черкасская обл. - 653;
- Черновицкая обл. - 4 935;
- Черниговская обл. - 554.
"Подтверждено 46 763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.07 составляет 24 993 человека. Сейчас госпитализированы 4 390 человек, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 463 человек, подключение в аппарате ИВЛ - 403 пациент.
Напомним, первая леди страны Елена Зеленская излечилась от коронавируса.
Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению зараженных коронавирусом.