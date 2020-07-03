В Минздраве рассказали, сколько украинцев продолжает болеть коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заразилось 876 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая обл. - 1 915;

Волынская обл. - 2 571;

Днепропетровская обл. - 1 103;

Донецкая обл. - 599;

Житомирская обл. - 1 435;

Закарпатская обл. - 3 126;

Запорожская обл. - 579;

Ивано-Франковская обл. - 2 544;

Киев - 5 347;

Киевская обл. - 2 702;

Кировоградская обл. - 653;

Луганская обл. - 84;

Львовская обл. - 5 883;

Николаевская обл. - 450;

Одесская обл. - 1 792;

Полтавская обл. - 322;

Ровенская обл. - 3 950;

Сумская обл. - 304;

Тернопольская обл. - 1 990;

Харьковская обл. - 2 255;

Херсонская обл. - 195;

Хмельницкая обл. - 822;

Черкасская обл. - 653;

Черновицкая обл. - 4 935;

Черниговская обл. - 554.

"Подтверждено 46 763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.07 составляет 24 993 человека. Сейчас госпитализированы 4 390 человек, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 463 человек, подключение в аппарате ИВЛ - 403 пациент.

Напомним, первая леди страны Елена Зеленская излечилась от коронавируса.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению зараженных коронавирусом.