Сколько украинцев в разных областях страны болеют коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Минздраве рассказали, сколько украинцев продолжает болеть коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заразилось 876 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая обл. - 1 915;
  • Волынская обл. - 2 571;
  • Днепропетровская обл. - 1 103;
  • Донецкая обл. - 599;
  • Житомирская обл. - 1 435;
  • Закарпатская обл. - 3 126;
  • Запорожская обл. - 579;
  • Ивано-Франковская обл. - 2 544;
  • Киев - 5 347;
  • Киевская обл. - 2 702;
  • Кировоградская обл. - 653;
  • Луганская обл. - 84;
  • Львовская обл. - 5 883;
  • Николаевская обл. - 450;
  • Одесская обл. - 1 792;
  • Полтавская обл. - 322;
  • Ровенская обл. - 3 950;
  • Сумская обл. - 304;
  • Тернопольская обл. - 1 990;
  • Харьковская обл. - 2 255;
  • Херсонская обл. - 195;
  • Хмельницкая обл. - 822;
  • Черкасская обл. - 653;
  • Черновицкая обл. - 4 935;
  • Черниговская обл. - 554.

Сколько украинцев в разных областях страны болеют коронавирусом.

"Подтверждено 46 763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.07 составляет 24 993 человека. Сейчас госпитализированы 4 390 человек, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 463 человек, подключение в аппарате ИВЛ - 403 пациент.

Сколько украинцев в разных областях страны болеют коронавирусом.

Напомним, первая леди страны Елена Зеленская излечилась от коронавируса

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению зараженных коронавирусом.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться