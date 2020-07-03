В NASA отложили запуск марсохода "Персеверанс" в рамках миссии "Марс 2020" до 30 июля из-за проблем с ракетой-носителем.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

"Из-за задержек с запуском ракеты-носителя при подготовке к совместной работе космического корабля NASA и United Launch Alliance отложили первую попытку запуска миссии "Марс 2020" не ранее 30 июля", - указано в сообщении.

Отмечается, что во время заправочных испытаний ракеты-носителя Atlas V 541 ученые получили странные данные, природу которых и предстоит проверить.

Эксперты считают, что "Персеверанс" станет самым совершенным марсоходом, так как сможет искать признаки существования в прошлом микробиологических форм жизни в кратере Езеро, собирать образцы грунта, которые поместят в герметичные пробирки и отправят на Землю в рамках программы MSR (Mars Sample Return Mission). Кроме того, "Персеверанс" сможет проводить исследования, связанные с будущими пилотируемыми полетами на Марс. В частности, он изучит погодные условия и пылевые бури на планете, проверит технологии производства кислорода из марсианской атмосферы.

Также ровер сможет доставить на Марс беспилотник Mars Helicopter с чипом, на котором будут имена десяти миллионов людей и памятная табличка в честь земных врачей.

Изначально марсоход должны были запустить на Марс 20 июля 2020 года. Теперь окончание стартового периода тоже перенесут на 15 августа, а посадка на Марс произойдет 18 февраля 2021 года. Если же запустить его в августе не получится, то полет перенесут на 2022 год.

Напомним, специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию, на которой показывают сборку марсохода для миссии "Марс-2020".

Как сообщала "Страна", в 2016 году Китай официально объявил о старте проекта полета на Марс и начале международного конкурса по отбору названия и эмблемы для своей первой исследовательской марсианской миссии, которая запланирована на 2020 год.